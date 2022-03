Pechino 2022: Farkasova vince 1° oro Paralimpiadi (2)

(XINHUA) - YANQING, 05 MAR - Nel primo giorno delle gare di discesa di sci alpino, c'erano in palio sei ori.

L'oro della libera maschile per concorrenti ipovedenti è andato all'austriaco Johannes Aigner che ha completato il tracciato in 1:13,45.

Mollie Jepsen del Canada è arrivata prima nella discesa libera femminile in piedi in 1:21,75, mentre l'oro della libera maschile della stessa categoria è stato vinto dal francese Arthur Bauchet in 1:14,92.

La giapponese Momoka Muraoka ha ottenuto l'oro nella discesa femminile da seduti in 1:29,77. Il titolo della gara equivalente maschile è stato conquistato da Corey Peters della Nuova Zelanda in 1:16,73. (XINHUA)