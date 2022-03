La Cina lancia sette nuovi satelliti

(XINHUA) - XICHANG, 05 MAR - Oggi la Cina ha inviato con successo sette satelliti nello spazio dal Xichang Satellite Launch Center nella provincia di Sichuan, nel sud-ovest del Paese.

Sei satelliti prodotti dalla GalaxySpace, con sede a Pechino, e uno commerciale per il telerilevamento sono stati lanciati da un razzo vettore Long March-2C alle 14:01 (ora di Pechino) e sono entrati nella propria orbita prevista.

I satelliti verificheranno la tecnologia di rete e la capacità di servizio della costellazione internet in orbita bassa, oltre alla tecnologia di telerilevamento.

Il lancio ha segnato la 410esima missione dei razzi vettore della serie Long March.

La missione di volo inizierà la verifica e l'applicazione delle tecnologie integrate di comunicazione e di telerilevamento per i satelliti in orbita bassa.

Il telerilevamento e l'integrazione delle comunicazioni, combinati con sistemi intelligenti di elaborazione dei dati a terra, accelerano efficacemente le risposte alle emergenze.

Il sistema di elaborazione dei dati a terra è stato sviluppato indipendentemente da Four Squares Technology, una società di analisi dei dati satellitari. (XINHUA)