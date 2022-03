La Cina farà uso maggiore di investimenti stranieri

(XINHUA) - PECHINO, 05 MAR - La Cina farà un uso maggiore degli investimenti stranieri. Il Paese asiatico si assicurerà che la lista negativa per gli investimenti di questo tipo venga pienamente osservata e garantirà il trattamento nazionale per tutte le imprese con partecipazioni straniere di capitale.

Questo è quanto emerge da un rapporto di lavoro del governo presentato oggi alla legislatura nazionale per la delibera.

La Cina incoraggerà le imprese con investimenti esteri a spostarsi in una gamma più ampia di settori e sosterrà l'ingresso di più investimenti stranieri nei settori produttivi di medio e alto livello, nel campo di ricerca e sviluppo e nei servizi moderni, così come nelle regioni centrali, occidentali e nordorientali del Paese, secondo il documento.

Il testo precisa che saranno migliorati i servizi per la promozione degli investimenti stranieri e accelerato il lancio di grandi progetti finanziati dall'estero.

Infine, nel rapporto si legge che saranno prese misure solide per sviluppare le zone di libero scambio pilota e il porto di libero scambio di Hainan, per promuovere la riforma e l'innovazione nelle zone di sviluppo economico, potenziare lo sviluppo delle zone franche integrate e avviare più prove sull'ampia apertura del settore dei servizi. (XINHUA)