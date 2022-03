Cina: sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio

(XINHUA) - PECHINO, 05 MAR - La Cina continuerà a migliorare l'ambiente e a promuovere uno sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio. Questo è quanto emerge da un rapporto di lavoro del governo presentato oggi alla legislatura nazionale per la delibera.

Il Paese asiatico incrementerà gli sforzi per contrastare l'inquinamento, proteggere e ripristinare gli ecosistemi.

Inoltre, secondo il documento, la Cina promuoverà lo sviluppo riducendo anche le emissioni e garantirà una maggiore armonia tra uomo e natura.

Saranno prese misure olistiche per migliorare l'ambiente. La nazione asiatica lavorerà per compiere progressi significativi nella battaglia contro l'inquinamento, come si legge nel testo.

Per rendere il proprio territorio più verde e più bello, la Cina adotterà un approccio più specifico per ogni regione alla gestione ambientale, proteggerà la biodiversità e porterà avanti lo sviluppo del sistema di riserve naturali basato sui parchi nazionali, prosegue il rapporto.

Infine, il documento sottolinea che la Cina muoverà passi ben ordinati per raggiungere il picco delle emissioni di carbonio e la neutralità carbonica, oltre a mettere in atto il piano d'azione per il picco delle emissioni di Co2. (XINHUA)