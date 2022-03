Cina promette stabilità per commercio estero

(XINHUA) - PECHINO, 05 MAR - La Cina adotterà un pacchetto di misure per stabilizzare il commercio estero, secondo un rapporto di lavoro del governo presentato oggi alla legislatura nazionale per la delibera.

Il Paese asiatico aiuterà le imprese del commercio estero a ricevere ordini e a mantenere la produzione. Si muoverà più velocemente per sviluppare nuove forme e modelli di commercio estero, sfrutterà appieno le potenzialità del commercio elettronico transfrontaliero e sosterrà l'istituzione di un certo numero di magazzini all'estero, come si legge nel documento.

Nel rapporto si aggiunge che la Cina aumenterà attivamente le importazioni di prodotti e servizi di qualità, oltre a esplorare nuovi modi per sviluppare il commercio dei servizi e quello digitale.

Secondo il testo verrà accelerata la costruzione di un sistema di servizi logistici internazionali, che possa contribuire ad abbassare i costi e ad aumentare l'efficienza nel commercio estero. (XINHUA)