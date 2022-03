Cina: obiettivo a circa 5,5% per Pil 2022

(XINHUA) - PECHINO, 05 MAR - La Cina ha fissato il proprio obiettivo di crescita economica vicino al 5,5% nel 2022, mentre i legislatori nazionali e i consiglieri politici del Paese si sono riuniti a Pechino per tracciare le priorità di sviluppo per l'anno in corso.

L'obiettivo del prodotto interno lordo (Pil) è uno dei traguardi chiave stabiliti nel tanto atteso rapporto sul lavoro del governo consegnato dal premier Li Keqiang alla legislatura nazionale, che ha iniziato oggi la propria sessione annuale.

"Rappresenta un tasso di crescita medio-alto, dato il nostro grande aggregato economico e dimostra la nostra capacità di muoverci in modo proattivo", ha dichiarato Li.

L'economia cinese ha visto un forte rimbalzo, con una crescita dell'8,1% nel 2021 ed è stata l'unica grande economia a registrare una crescita nel 2020.

In un momento in cui l'economia mondiale sta ancora affrontando una pressione crescente a causa della pandemia e di altre incertezze tra cui le tensioni geopolitiche, un obiettivo di crescita di circa il 5,5% per la seconda economia del mondo dovrebbe dare una spinta significativa alla ripresa economica globale, come hanno annunciato gli analisti. (SEGUE)