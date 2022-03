Cina: obiettivo a circa 5,5% per Pil 2022 (5)

(XINHUA) - PECHINO, 05 MAR - Saranno compiuti sforzi per espandere la scala dei nuovi prestiti, assicurare che gli aumenti dell'offerta di denaro e dei finanziamenti aggregati restino generalmente al passo con la crescita economica nominale, oltre a mantenere il macro indice del rapporto di leva finanziaria generalmente stabile.

Per soddisfare meglio la domanda di liquidità delle entità del mercato, nel rapporto si precisa che le istituzioni finanziarie saranno incoraggiate ad abbassare i tassi di interesse sui prestiti reali e a tagliare le commissioni.

Nel 2022, la Cina estenderà le politiche a sostegno della produzione, delle micro e piccole imprese e dei lavoratori autonomi, con rimborsi fiscali e tagli previsti per un totale di 2.500 miliardi di yuan (circa 395 miliardi di dollari), secondo il rapporto.

"Non c'è dubbio che l'economia cinese resisterà a qualsiasi pressione al ribasso e continuerà a crescere costantemente per molto tempo nel futuro", ha sottolineato Li, citando molteplici condizioni favorevoli per uno sviluppo sostenuto, tra cui un enorme potenziale per l'avvio delle imprese e una ricca esperienza nella gestione dei rischi e delle sfide principali.

