Cina: obiettivo a circa 5,5% per Pil 2022 (4)

SPERANZE E SFIDE FUTURE Nel rapporto, Li ha anche dichiarato che davanti al Paese permangono pressioni e sfide, a causa delle crescenti incertezze esterne.

Nel 2022, l'economia cinese sta affrontando la triplice pressione della contrazione della domanda, dell'interruzione degli approvvigionamenti e dell'indebolimento delle aspettative, ha affermato il Premier. Questa situazione è in linea con il giudizio dato alla Central Economic Work Conference nel dicembre 2021.

Entrando nel 2022, le autorità hanno adottato una serie di misure per far fronte alle pressioni, tra cui il taglio dei tassi di interesse dei prestiti a medium-term lending-facility e dei reverse repo, nonché la riduzione del tasso di prestito di riferimento basato sul mercato.

Per raggiungere gli obiettivi annuali, il Paese asiatico migliorerà l'efficacia della propria politica fiscale proattiva e intensificherà l'attuazione di una politica monetaria prudente, ha detto Li. (SEGUE)