Cina: obiettivo a circa 5,5% per Pil 2022 (3)

(XINHUA) - PECHINO, 05 MAR - Con l'obiettivo di un aumento del Pil del 5,5%, la Cina continuerà a guidare la crescita economica globale nel 2022, come ha affermato Zhang Yuyan, un economista dell'Accademia cinese delle scienze sociali e un consigliere politico nazionale, parlando con l'agenzia di stampa Xinhua e aggiungendo che il Paese asiatico è pienamente in grado di compiere progressi economici pur mantenendo la stabilità.

In precedenza, le principali organizzazioni globali hanno abbassato le proprie previsioni di crescita mondiale per il 2022, citando lo shock dovuto alla pandemia e l'inflazione crescente, tra gli altri fattori.

Alla fine di gennaio, il Fondo Monetario Internazionale ha previsto che l'economia globale crescerà del 4,4% nel 2022, in calo di 0,5 punti percentuali rispetto alla stima di ottobre, dato che molte economie sono alle prese con interruzioni delle forniture, inflazione più alta, debito record e incertezza persistente.

Il World Bank Group ha ridotto le previsioni di crescita globale al 4,1% per quest'anno a metà gennaio, tra le incessanti ondate di Covid-19, l'inflazione in aumento e i persistenti colli di bottiglia nell'approvvigionamento.

Poiché le principali organizzazioni mondiali sono preoccupate per l'aumento dell'inflazione globale, la Cina ha fissato il proprio obiettivo di inflazione per l'intero anno a circa il 3% per il 2022, molto più basso della previsione del 5,9% dell'Fmi per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo.

L'anno scorso, l'inflazione cinese è rimasta mite, poiché l'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,9%.

Considerando che i fondamentali a lungo termine della Cina rimangono invariati, l'obiettivo per il 2022 della nazione asiatica è raggiungibile e contribuirà ad aumentare la fiducia del mercato nel medio e lungo termine, iniettando così slancio nella ripresa economica globale, come precisa all'agenzia di stampa Xinhua Jiang Ying, vice Ceo di Deloitte Cina e un consigliere politico nazionale. (SEGUE)