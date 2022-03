Cina: obiettivo a circa 5,5% per Pil 2022 (2)

(XINHUA) - PECHINO, 05 MAR - PIL E OLTRE Insieme all'obiettivo del Pil, una serie di altri traguardi di sviluppo sono stati svelati nel rapporto, che ha riguardato occupazione, investimenti, commercio estero e inflazione. Il Pil non è più l'unico parametro di sviluppo, poiché il Paese sta perseguendo un percorso di crescita di alta qualità.

Quest'anno, la Cina punta a creare più di 11 milioni di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane, a mantenere un tasso di disoccupazione urbana rilevato non superiore al 5,5%, a mantenere la produzione di cereali oltre i 650 milioni di tonnellate e ad abbassare il proprio rapporto deficit/Pil a circa il 2,8%.

Gli obiettivi sono basati principalmente sulla necessità di mantenere l'occupazione stabile, di soddisfare le esigenze di vita di base della popolazione e proteggersi dai rischi, ha aggiunto il premier, notando che sono anche in linea con i tassi medi di crescita degli ultimi due anni e con i traguardi del 14° piano quinquennale (2021-2025).

Il rapporto ha anche delineato i compiti chiave della Cina per quest'anno, tra cui mantenere i principali indicatori economici entro una gamma di valori appropriata, approfondire con fermezza le riforme, attuare la strategia di sviluppo guidata dall'innovazione e promuovere la rivitalizzazione rurale a tutto tondo. (SEGUE)