Cina: export elettrodomestici aumenta nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 05 MAR - Le esportazioni cinesi di elettrodomestici hanno registrato una crescita costante nel 2021. Questo è quanto emerso dai dati pubblicati dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma.

Il Paese asiatico ha esportato oltre 3,87 miliardi di set di elettrodomestici l'anno scorso, con un aumento del 10,1% rispetto all'anno precedente, mentre il valore totale delle esportazioni è aumentato del 22,3% su base annua, fino ad arrivare a circa 98,72 miliardi di dollari, secondo la commissione.

Durante il 2021, sono state prodotte rispettivamente 218,36 milioni e 86,19 milioni di unità di condizionatori d'aria e lavatrici, con crescite del 9,4% e del 9,5% rispetto al 2020.

Le entrate dell'industria cinese degli elettrodomestici sono salite del 18,9% su base annua, raggiungendo i 1.390 miliardi di yuan (circa 219,6 miliardi di dollari) nei primi 10 mesi del 2021, mentre i profitti di questo settore si sono assestati a 93,62 miliardi di yuan, in aumento dell'1,8% rispetto all'anno precedente, come mostrano i dati pubblicati in passato. (XINHUA)