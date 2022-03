Tibet: tutela fauna selvatica continua a prosperare

(XINHUA) - LHASA, 04 MAR - La regione autonoma del Tibet, nel sud-ovest della Cina, è diventata un habitat ideale per gli animali selvatici nel corso degli anni, nell'ambito degli sforzi volti alla tutela della biodiversità nella suddivisione.

Norgyel, a capo del dipartimento di ecologia e ambiente della regione, alla vigilia della Giornata mondiale per la tutela della natura selvatica di quest'anno ha detto che, grazie alla popolazione che offre più spazio alla flora e alla fauna selvatica, il rapporto tra uomo e natura sta diventando sempre più armonioso in Tibet.

Sin dal 2013, questa giornata mondiale viene osservata ogni anno il 3 marzo, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone sulla tematica della protezione degli animali selvatici e delle piante a livello globale. Il tema di quest'anno è 'Recupero delle specie chiave per il ripristino dell'ecosistema'.

Il Tibet ha osservato un costante aumento nel numero degli esemplari degli animali selvatici a rischio, grazie ai continui sforzi profusi negli ultimi decenni.

Infatti, rispetto alle statistiche pubblicate dalla società regionale per la conservazione della fauna selvatica negli anni '90, il numero di esemplari di asini selvatici tibetani è salito a circa 90.000 dai 50.000 precedenti, così come le gru dal collo nero hanno superato i 10.000 esemplari, presenza precedentemente compresa tra i 1.000 e i 3.000, mentre il numero di yak selvatici è salito a circa 10.000. Inoltre, anche la popolazione di antilopi tibetane è aumentata da 50.000 a oltre 300.000 negli ultimi decenni. (SEGUE)