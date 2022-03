Tibet: tutela fauna selvatica continua a prosperare (2)

(XINHUA) - LHASA, 04 MAR - L'anno scorso, la Cina ha portato lo status delle antilopi tibetane da "a rischio" a "medio rischio", grazie agli sforzi compiuti contro il bracconaggio e per la tutela della biodiversità.

Inoltre, secondo le statistiche ufficiali pubblicate nel 2020, in Tibet sono state individuate oltre 9.600 varietà di piante selvatiche, di cui 214 a rischio elencate nella 'Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione'.

Il Tibet costituisce il corpo principale dell'altopiano del Qinghai-Tibet, noto in Asia come la 'fonte dei fiumi e dell'ecologia'. Per proteggere gli ecosistemi locali, dal 2016 al 2020 la regione ha speso oltre 20 miliardi di yuan (circa 3 miliardi di dollari) in tutela ecologica, più del doppio della spesa affrontata negli ultimi cinque anni.

I fondi sono stati utilizzati principalmente in progetti di conservazione finalizzati, tra gli altri, al rimboschimento, alla protezione e al ripristino delle zone umide, alla costruzione di riserve naturali, alla tutela delle foreste naturali, alle misure di controllo del manto sabbioso, alla protezione della fauna selvatica.

Norgyel ha evidenziato che finora in Tibet sono state istituite 47 riserve naturali, con una superficie totale di circa 412.200 km quadrati, che corrispondono a più di un terzo dell'area totale della regione. (XINHUA)