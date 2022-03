Paralimpiadi: per tedeschi effetti sociali positivi

(XINHUA) - BERLINO, 04 MAR - Il 72% dei cittadini tedeschi ha affermato che i Giochi Paralimpici possono aiutare a ridurre i pregiudizi verso le persone con disabilità fisiche, come emerge da un sondaggio pubblicato ieri dall'istituto di ricerca YouGov.

Secondo l'indagine, alla quale hanno risposto oltre 2.000 adulti residenti in Germania, due tedeschi su tre ritengono inoltre che i Giochi Olimpici e Paralimpici siano importanti per la comprensione internazionale e l'amicizia tra Paesi e regioni.

A meno di due settimane di distanza dalla fine delle Olimpiadi Invernali, inizieranno oggi in Cina i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 i quali si concluderanno il 13 marzo. (XINHUA)