Paralimpiadi: acceso braciere cerimonia di apertura

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAR - Il braciere paralimpico per i Giochi Invernali di Pechino 2022 è stato acceso allo Stadio Nazionale.

Li Duan, campione paralimpico di salto in lungo e triplo ad Atene 2004 e Pechino 2008, ha posto la torcia al centro di un gigantesco braciere a forma di fiocco di neve che poi è salito in cima allo stadio, dopo che la torcia era stata portata da otto atleti paralimpici all'interno dello stadio durante la cerimonia di apertura dei Giochi.

Le fiamme paralimpiche raccolte a Stoke Mandeville, villaggio a nord-ovest di Londra considerato come il luogo di nascita dei Giochi Paralimpici, e presso altre otto località di Pechino e Zhangjiakou, sono state unite per formare la fiamma ufficiale delle Paralimpiadi invernali 2022 durante una cerimonia tenutasi presso il Tempio del Cielo mercoledì.

Negli ultimi tre giorni, 565 tedofori hanno partecipato alla staffetta della torcia nelle zone di competizione di Pechino, Yanqing e Zhangjiakou. Le Paralimpiadi invernali del 2022 si svolgeranno dal 4 al 13 marzo. (XINHUA)