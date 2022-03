Esportazioni tedesche verso la Cina +13,7% a gennaio

(XINHUA) - BERLINO, 04 MAR - Le esportazioni tedesche verso la Cina sono aumentate del 13,7% su base mensile fino a raggiungere 8,8 miliardi di euro (9,7 miliardi di dollari) a gennaio, secondo i dati provvisori pubblicati oggi dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis).

Includendo le merci importate nel mese di gennaio per un valore di 13,1 miliardi di euro, la Cina è rimasta il più grande partner commerciale della Germania, secondo il Destatis.

Le esportazioni totali della Germania sono diminuite del 2,8% per arrivare a 116,9 miliardi di euro il mese scorso, mentre le importazioni sono scese del 4,2% su base mensile raggiungendo 107,5 miliardi di euro.

Rispetto al febbraio 2020, ovvero il mese prima che la Germania entrasse nel suo primo lockdown per il Covid-19, le importazioni e le esportazioni hanno recuperato, e sono aumentate rispettivamente del 17,8% e del 4,0%.

Gli Stati Uniti sono rimasti il più grande mercato di clienti per le esportazioni tedesche, giacché a gennaio sono stati esportati beni per un valore di 10,9 miliardi di euro nel Paese, con un aumento del 3% rispetto al mese precedente.

Le esportazioni tedesche verso la Russia, che a gennaio non erano ancora state limitate dal conflitto in Ucraina, sono aumentate del 14,4% rispetto a dicembre 2021 e hanno raggiunto quota 2,6 miliardi di euro.

Gli altri Paesi dell'Unione Europea hanno importato merci tedesche per un valore di 61,4 miliardi di euro a gennaio, il 9,6% in più rispetto al mese precedente. (XINHUA)