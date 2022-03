Cnp, Cina tra migliori Paesi nel frenare pandemia

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAR - La Cina è uno dei migliori Paesi nel mondo nella prevenzione e freno della pandemia di Covid-19.

È quanto asserito oggi da Zhang Yesui, portavoce della quinta sessione del 13mo Congresso Nazionale del Popolo (Cnp).

Il portavoce ha commentato che l'approccio dinamico 'a casi zero' ha funzionato nel contesto cinese, che è la strada giusta da percorrere e che i risultati sono buoni, aggiungendo che il numero di contagi e decessi e i dati economici mostrano come la Cina sia uno dei Paesi di maggior successo a contrastare la pandemia.

Inoltre, Zhang ha osservato: "grazie alle incisive ed efficaci misure di prevenzione e contenimento dell'epidemia, la Cina è stata in grado di mantenere il suo sviluppo economico e sociale contribuendo allo stesso tempo alla stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali e alla crescita dell'economia mondiale". (XINHUA)