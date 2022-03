Cina: una nuova vita per i pastori tibetani

(XINHUA) - LHASA, 04 MAR - La data di ieri ha segnato l'inizio del nuovo anno tibetano. Gurum Drolma, tre anni, si è alzata presto al mattino, ha indossato il suo nuovo costume tradizionale viola ed è uscita con la sua famiglia per dare i propri auguri di Capodanno ai vicini.

La bambina è nata nel giugno 2018 e i suoi genitori l'hanno chiamata 'Gurum', come la loro nuova città natale a ricordare il loro trasferimento avvenuto nello stesso anno.

Nel giugno 2018 infatti, 262 famiglie di Rungma, un distretto situato a un'altitudine media di oltre 5.000 metri nella città di Nagqu, nella regione autonoma del Tibet della Cina sud-occidentale, sono state trasferite nel distretto di Gurum nel capoluogo regionale Lhasa.

"Gurum Drolma è nata il giorno successivo al nostro trasferimento qui, nel segno di una benedizione", racconta il 53enne Rigzin, padre della piccola.

La sua famiglia viveva un tempo di pastorizia e prima del loro trasferimento, un piccolo televisore e una macchina elettrica per il burro erano gli unici due dispositivi elettrici presenti in casa. Dal momento che nella zona rurale non c'era segnale per le telecomunicazioni, era necessario percorrere 30 km per fare una telefonata o inviare un messaggio WeChat.

Ora, nella loro nuova residenza a due piani in stile tibetano, la famiglia ha accesso all'acqua corrente e possiede un frigorifero, una lavatrice e una stufa a gas.

Per via dell'alta quota, dell'ambiente difficile, dei frequenti disastri naturali e degli scarsi servizi pubblici, il distretto di Rungma non è adatto allo stanziamento umano.

Oltre a dover fare i conti con i disagi dovuti all'ambiente in cui viveva, la madre di Gurum Drolma, Karma Detso, soffre della malattia di Kashin-Beck, nota anche come 'malattia delle grandi ossa' e tre mesi fa ha subito un intervento chirurgico di sostituzione del ginocchio.

"La nuova assicurazione medica della cooperativa rurale ha coperto l'80% del costo dell'intervento", spiega la donna, aggiungendo di aver pagato solo 20.000 yuan (circa 3.175 dollari) di tasca propria per l'intervento.

Per aumentare il reddito ai residenti trasferiti, il distretto Rungma ha fondato la Nyima Yanga Pasture Co. Ltd., che alleva più di 20.000 ovini e più di 100 yak sui pascoli. (SEGUE)