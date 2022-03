Cina: una nuova vita per i pastori tibetani (2)

(XINHUA) - LHASA, 04 MAR - Tsering Tenzin, a capo del partito all'interno della società, ha detto che solo nel 2021, questa ha generato 1,77 milioni di yuan in dividendi distribuiti ai residenti.

Oltre alla compensazione ecologica di 15.000 yuan pro capite ogni anno - quasi equivalente al loro precedente reddito da pastorizia, quest'anno la famiglia di Rigzin ha ricevuto dalla società di pascolo 800 yuan in contanti come dividendi, nonché carne di manzo e montone.

Alcuni abitanti del villaggio hanno anche trovato lavoro come addetti alle pulizie nei terminal degli aeroporti, come pattugliatori delle linee ferroviarie o come ballerini e fantini in un resort turistico in prossimità della loro nuova casa.

Norglha, 32 anni, lavora ad esempio come ballerino al resort culturale ecoturistico Shangshung Metok, guadagnando 3.200 yuan al mese in estate. In inverno invece, torna nel distretto di Rungma per allevare bestiame e pecore: "spero che il resort possa attrarre più turisti in inverno, in modo da poter avere un reddito stabile durante tutto l'anno", afferma.

Il reddito annuale pro capite dei residenti trasferiti è aumentato dai più di 11.000 yuan, precedenti al trasferimento, a oltre 19.000 yuan nel 2021.

Al 2020, il Tibet aveva completato la costruzione di 964 zone di rilocalizzazione o siti per l'alleviamento della povertà in aree a bassa quota e ospitali, dove 266.000 residenti impoveriti sono stati felici di reinsediarsi, come si legge in un libro bianco pubblicato nel maggio dello scorso anno.

Grazie al trasferimento e ad altre misure, tutti gli indigenti del Tibet, insieme a quelli presenti nel resto del Paese, sono stati sollevate dalla povertà.

Con il nuovo anno, Gurum Drolma avrà accesso gratuito a una scuola materna che si trova a due passi dalla porta di casa sua.

Suo padre afferma: "spero che da grande possa entrare in un'università e, dopo la laurea, diventare un medico o un insegnante ". (XINHUA)