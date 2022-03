Cina: tagli a tasse e imposte per le piccole imprese

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAR - La Cina ha ridotto o eliminato sei imposte locali e due tasse per le piccole e micro imprese.

Lo ha annunciato oggi il ministero delle Finanze.

Secondo quanto si legge in una circolare emessa dal Ministero e dalla State Taxation Administration, i tagli sono stati introdotti il 1° gennaio 2022 e saranno applicati fino al 31 dicembre 2024.

Nella fattispecie la misura coinvolge la tassa sulle risorse, la tassa sulla manutenzione urbana e sulla costruzione, la tassa immobiliare, la tassa sull'uso del suolo urbano, l'imposta di bollo, l'imposta sui terreni agricoli utilizzati per scopi non agricoli, nonché la sovrattassa sull'istruzione a livello generale e locale, tutte ridotte per i contribuenti soggetti a imposta su valore aggiunto su piccola scala, per le piccole imprese a basso profitto e per i lavoratori autonomi.

Secondo il documento possono beneficiare di questa riduzione anche coloro che hanno già usufruito di altre politiche preferenziali pertinenti.

Le piccole imprese a basso profitto menzionate nella circolare si riferiscono a quelle società legittime con redditi annui imponibili inferiori a 3 milioni di yuan (circa 474.023 dollari), con non più di 300 dipendenti e un patrimonio totale di 50 milioni di yuan. (XINHUA)