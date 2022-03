Cina: sospendere tutor scolastici non qualificati

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAR - Il ministero dell'Istruzione cinese ha esortato le istituzioni di tutoraggio fuori dal campus a sospendere o licenziare gli operatori non qualificati, o altrimenti a trasferirli ad altri incarichi, in base al risultato di una recente indagine.

Un'indagine ufficiale a livello nazionale sulle istituzioni di tutoraggio fuori dal campus per gli studenti delle scuole superiori e primarie, e per i bambini della scuola dell'infanzia ha rilevato che il 2,91% dei praticanti non erano qualificati per il lavoro, secondo quanto dichiarato oggi dal Ministero.

Lanciata nel novembre 2021, l'indagine di tre mesi ha riguardato quasi 770.000 operatori per i corsi curriculari ed extra-curriculari presso le istituzioni di tutoraggio.

Alcuni praticanti hanno falsificato o gonfiato la loro formazione e il loro background lavorativo, e altri non erano certificati per insegnare le materie di cui si occupavano.

L'indagine ha anche individuato alcuni operatori con precedenti penali o di violazione della legge.

Secondo il Ministero, le località interessate dovrebbero inserire i 64 professionisti che hanno commesso gravi violazioni nella lista nera delle istituzioni di tutoraggio fuori dal campus. (XINHUA)