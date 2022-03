Cina: sei astronauti in stazione spaziale entro 2022

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAR - La stazione spaziale cinese dovrebbe ospitare sei astronauti appartenenti a due equipaggi spaziali diversi entro la fine del 2022, secondo quanto dichiarato dal capo progettista del programma spaziale con equipaggio del Paese.

L'equipaggio della Shenzhou-13 è in orbita da 140 giorni. Gli astronauti sono in buona salute e finora hanno completato tutti i compiti previsti o aggiunti secondo le necessità, e si prevede che tornino sulla Terra a metà aprile, secondo quanto riferito da Zhou Jianping.

Quest'anno, la Cina lancerà due moduli laboratorio per la stazione spaziale, due veicoli spaziali con equipaggio e due veicoli spaziali cargo. L'equipaggio della Shenzhou-14 sarà testimone dell'arrivo di due moduli laboratorio durante la sua permanenza in orbita, ha dichiarato Zhou, che è anche membro del 13° Comitato Nazionale della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese, il massimo organo con funzioni consultive sulla politica del Paese.

L'equipaggio della Shenzhou-15 volerà verso la stazione spaziale prima della fine di quest'anno e si unirà all'equipaggio della Shenzhou-14 nello spazio. In quel momento, la stazione spaziale sarà composta da tre moduli, due veicoli spaziali con equipaggio e una navicella cargo, con una massa totale di quasi 100 tonnellate, ha aggiunto Zhou.

La stazione spaziale ospiterà un gran numero di dispositivi per esperimenti spaziali di alto livello che riguardano campi come le scienze della vita, la scienza biologica, la scienza dei materiali, la scienza della combustione, la fisica dei fluidi di microgravità e la fisica di base. (XINHUA)