Cina: astronauta, dallo spazio promuovo la scienza

(XINHUA) - PECHINO, 04 MAR - Quando i deputati della 13esima Assemblea Nazionale del Popolo, la camera legislativa nazionale cinese, si riuniranno a Pechino per la sessione annuale prevista per domani, uno di loro non potrà essere presente.

"Poiché sto svolgendo una missione con Shenzhou-13 nella stazione spaziale cinese, non potrò partecipare alla sessione di quest'anno", ha dichiarato recentemente l'astronauta Wang Yaping a un reporter di Xinhua dalla stazione spaziale situata a 400 km dalla Terra.

Wang e altri due astronauti sono andati nello spazio a bordo della navicella Shenzhou-13 e sono entrati nella stazione spaziale il 16 ottobre 2021, intraprendendo una missione spaziale di sei mesi.

Il trio è stato in orbita per più di 130 giorni, e Wang ha stabilito il record per il maggior numero di giorni trascorsi nello spazio da parte di un astronauta cinese.

In qualità di deputata della 13esima Assemblea Nazionale del Popolo, ha spesso preso parte ai tour di ricerca organizzati dall'istituzione. Inoltre, si è impegnata in attività sociali come lezioni aperte e iniziative di divulgazione scientifica spaziale per compiere il suo dovere.

Nella sua prima missione spaziale, Wang ha tenuto una lezione aperta di 40 minuti, la prima lezione spaziale dal vivo della Cina, dall'interno della navicella Shenzhou-10, il 20 giugno 2013, davanti a oltre 60 milioni di studenti di tutta la nazione.

Otto anni dopo, ha tenuto un'altra lezione live dalla stazione spaziale cinese il 9 dicembre 2021.

"Non importa quando e dove sarò, farò del mio meglio per parlare a nome dell'industria spaziale e degli scienziati, per incoraggiare sempre più persone a prendere parte all'impresa spaziale del Paese", ha concluso. (XINHUA)