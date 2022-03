Vaccini: Cina ha fornito al mondo oltre 2,1 mld dosi

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAR - La Cina ha fornito oltre 2,1 miliardi di dosi di vaccini anti Covid-19 a più di 120 Paesi e organizzazioni internazionali.

Lo ha affermato oggi Guo Weimin, portavoce della quinta sessione del 13esimo Comitato Nazionale della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese.

Secondo quanto dichiarato da quest'ultimo in conferenza stampa, la nazione orientale ha inviato inoltre 37 equipe mediche esperte in 34 Paesi e ha fornito materiali anti-pandemici tra cui mascherine, tute protettive, ventilatori e materiali per l'esecuzione di test a 150 Paesi e 13 organizzazioni internazionali. (XINHUA)