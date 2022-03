Tanzania:azienda Cina realizza hotel e tutela natura

(XINHUA) - DAR ES SALAAM, 03 MAR - In un hotel situato nel parco nazionale del Serengeti in Tanzania, Zhang Cuishan, con indosso una camicia a maniche corte, è intento a controllare lo stato del progetto mentre non lontano, alle sue spalle, un branco di elefanti beve tranquillamente sul ciglio di uno stagno, ignaro dell'attività umana.

Questa è la fotografia scattata a Zhang al completamento dell'hotel, divenuto ormai un ritrovo celebre del posto che attira ogni giorno turisti provenienti da tutto il mondo.

"Costruire hotel in Africa mi ha dato una comprensione più profonda del rapporto tra uomo e natura", ha affermato Zhang ai microfoni di Xinhua prima della Giornata Mondiale della Natura di oggi.

Il 42enne è il direttore generale della filiale in Tanzania della China Railway Jianchang Engineering Company (Crje) ed è in Africa da 15 anni. Nel 2012, grazie alle sue eccezionali prestazioni, è stato nominato project manager di un hotel a cinque stelle nel Parco Nazionale del Serengeti, il più grande della Tanzania nonché sito del patrimonio mondiale dell'Unesco, celebre per la migrazione annuale di milioni di gnu, zebre e altri animali selvatici.

Poiché il progetto si trova nell'entroterra del Serengeti, i requisiti per la protezione ecologica e ambientale sono estremamente rigidi: "tutti i rifiuti edili e domestici generati durante la costruzione devono essere imballati e portati via per tempo. Al termine dei lavori, i luoghi operativi e in cui il personale edile vive vengono smantellati per ripristinare l'aspetto ecologico originale", spiega Zhang. (SEGUE)