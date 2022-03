Tanzania:azienda Cina realizza hotel e tutela natura (2)

(XINHUA) - DAR ES SALAAM, 03 MAR - Se gli animali selvatici entrano nel cantiere, la costruzione deve essere sospesa ed è necessario avvisare tempestivamente la polizia forestale.

Dopodiché, solo dopo che gli animali sono stati allontanati, i lavori possono riprendere.

Anche le piante selvatiche sono tutelate da standard elevati.

C'è stata un'occasione in cui il team di costruzione ha trovato un albero di acacia che bloccava i lavori e alla fine Zhang ha scelto di rivedere i disegni del progetto e di costruire intorno all'albero.

"Non è facile far crescere un albero nella prateria, e noi dobbiamo fare tutto il possibile per proteggerlo", ha detto l'esperto. La Tanzania è ricca di risorse turistiche e il turismo si sta riprendendo dalla pandemia.

Secondo Damas Ndumbaro, ministro delle Risorse Naturali e del Turismo della nazione africana, l'industria del turismo locale ha accolto nel 2021 923.000 turisti stranieri, con entrate pari a 1,254 miliardi di dollari, in aumento del 76% rispetto all'anno precedente.

Secondo Zhang, con l'integrazione dei risultati del Forum sulla cooperazione Cina-Africa, la cooperazione Cina-Tanzania abbraccerà più opportunità: "in futuro, un maggior numero di turisti provenienti da tutto il mondo verranno in Tanzania e tale settore nel Paese ha un avvenire promettente". (XINHUA)