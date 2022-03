Pechino 2022: Cina, più sport invernali per disabili

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAR - Dopo essersi aggiudicata il titolo di Paese ospitante per i Giochi Paralimpici Invernali del 2022, la Cina ha visto un numero crescente di persone con disabilità partecipare alle relative discipline sportive.

Lo ha affermato oggi Wang Meimei, vice presidente del comitato esecutivo della China Disabled Persons' Federation, nel corso di una conferenza stampa per la presentazione del libro bianco appena pubblicato dal titolo 'China's Parasports: Progress and the Protection of Rights' (Gli sport per disabili in Cina: progressi e protezione dei diritti).

Il funzionario ha sottolineato che nonostante un inizio tardivo, gli sport invernali per le persone con disabilità nel Paese hanno recuperato rapidamente, con le Paralimpiadi invernali portatrici di grandi opportunità.

Wang ha precisato inoltre che dal 2015 al 2021, il numero di atleti paralimpici invernali è cresciuto passando da meno di 50 a quasi 1.000.

Sono stati profusi sforzi nello sviluppo degli sport su ghiaccio e neve per le persone disabili, come ad esempio nell'organizzazione della 'stagione degli sport invernali per le persone con disabilità', che avviene ormai da sei anni consecutivi e la compilazione di un manuale per aiutare questa categoria a praticare tali discipline.

Il libro bianco, il primo in assoluto dedicato agli sport per disabili in Cina, è stato pubblicato oggi. (XINHUA)