Paralimpiadi: la staffetta della torcia a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAR - La staffetta della torcia paralimpica invernale si è tenuta oggi nel Beijing Olympic Forest Park di Pechino, con la partecipazione del vicepresidente del Comitato Paralimpico Internazionale Duane Kale e altri due tedofori.

Al fine di mantenere la promessa degli organizzatori relativa al fatto che i Giochi Paralimpici sarebbero stati ugualmente meravigliosi al pari dei Giochi Olimpici, la staffetta della torcia si è svolta nella stessa maniera e l'intero percorso si è sviluppato per 3 chilometri.

Kale ha ricevuto molti elogi per le strutture della capitale, sottolineando che "non potrebbero essere più accessibili. Il Comitato Organizzatore di Pechino 2022 ha fornito un supporto brillante. Credo che le persone, il governo e il comitato organizzatore stiano facendo un lavoro perfetto per far arrivare questi Giochi al punto in cui sono ora", ha precisato Kale.

"Lo sport per noi è più di una semplice prestazione atletica.

Si tratta di mostrare al mondo i traguardi che le persone con disabilità possono raggiungere. E credo che per Pechino e per la Cina, come avete già notato nel 2008, le Paralimpiadi hanno cambiato e contribuito a plasmare la società e la percezione delle persone con disabilità, e mostrato come anche loro possono essere maggiormente incluse, coinvolte e [come possono] contribuire," ha aggiunto Kale. (XINHUA)