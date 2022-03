MWC: Cina, grandi cambiamenti con 5G per settore Ict

(XINHUA) - BARCELLONA, 03 MAR - Xie Junshi, vicepresidente esecutivo e responsabile delle operazioni aziendali di telecomunicazioni cinese Zte Corporation, ha discusso una vasta gamma di questioni relative al 5G e ha suggerito che questo potrebbe rappresentare un 'vaccino sociale'.

È quanto ha dichiarato durante il Mobile World Congress (Mwc) 2022 in corso a Barcellona.

Dopo due anni di cancellazioni e cambiamenti per via della pandemia di coronavirus, quest'anno il Mwc è tornato in piena attività.

Xie, in un'intervista esclusiva rilasciata a Xinhua ha affermato: "questo è l'evento più grande e di maggior impatto per l'industria mondiale della tecnologia dell'informazione e della comunicazione e, come possiamo vedere, il mondo si sta gradualmente riprendendo dalla pandemia".

Quest'ultima ha coinciso con il lancio del 5G, la nuova tecnologia che ha aiutato molte persone a rimanere in contatto con la famiglia e gli amici, permettendo loro di lavorare da casa durante i periodi di lockdown vissuti da molti Paesi.

Il vicepresidente ha commentato così: "penso che il 5G porterà grandi cambiamenti all'intero settore. Prima di tutto, e penso che questo si avverta più profondamente dopo gli eventi degli ultimi anni, la digitalizzazione può diventare una sorta di vaccino sociale nell'era post-pandemica", e prosegue, "la digitalizzazione della comunicazione, che si tratti di telelavoro, collaborazioni online, shopping online e digitalizzazione della produzione, dovrebbe svolgere un ruolo insostituibile nel sano sviluppo dell'intera economia mondiale, migliorando inoltre gradualmente l'immunità di tutta la società, cosa che ritengo sia molto importante".

Il ritorno del Mwc ha permesso alle aziende di tenere nuovamente presentazioni formali dei loro ultimi prodotti e Zte non è stata da meno. (SEGUE)