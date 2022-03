MWC: Cina, grandi cambiamenti con 5G per settore Ict (2)

(XINHUA) - BARCELLONA, 03 MAR - Xie ha spiegato: "abbiamo lanciato la nostra soluzione di rete 5G più semplice e facile da usare, con soluzioni per un funzionamento efficiente e intelligente inclusa la manutenzione di rete. Questo è particolarmente in linea con la nostra futura strategia 'dual carbon', mentre lavoriamo verso un futuro green, a basse emissioni di carbonio e sostenibile".

Inoltre, il vicepresidente ha detto che Zte "quest'anno si concentrerà sul lancio di nuovi customer premises equipment (Cpe) basati sul 5G, insieme alla nostra serie globale di smartphone Blade".

La Cina è attualmente il leader mondiale nel lancio del 5G con "1.425 milioni di stazioni base 5G" e "518 milioni" di persone che posseggono un telefono 5G grazie alla copertura molto elevata di questa rete che consente "più di 10.000 applicazioni del settore 5G." Xie ha inoltre aggiunto che "uno dei principali vantaggi del 5G negli attuali scenari applicativi tipici risiede nel fatto che riduce i costi, migliora la qualità e aumenta l'efficienza", evidenziando "i veicoli a guida automatizzata basati sul cloud 5G" così come le "applicazioni domestiche" e "globali del settore 5G" di Zte, quali "porti intelligenti in Belgio, assistenza medica smart in Colombia, agricoltura ecologica smart in Austria e produzione smart in Thailandia".

Quest'ultimo ha commentato così: "attraverso tali applicazioni del settore 5G, possiamo ridurre significativamente i costi e migliorare l'efficienza". (SEGUE)