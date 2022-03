In Cina aumentano le attività fisiche per disabili

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAR - In Cina, le attività fisiche dedicate alle persone con disabilità hanno visto un migliore sviluppo, come affermato in un libro bianco dal titolo 'China's Parasports: Progress and the Protection of Rights' (Gli sport per disabili in Cina: progressi e protezione dei diritti), pubblicato oggi dall'Ufficio per l'Informazione del Consiglio di Stato.

Dal documento si evince che il Paese orientale considera le attività di riabilitazione e fitness per le persone con disabilità come una delle componenti principali nell'attuazione delle sue strategie nazionali quali 'Fitness-for-All', 'Healthy China initiative' e 'Building China into a Country Strong on Sports' (rispettivamente 'Fitness per tutti', 'Iniziativa Cina in salute' e 'Rendere la Cina un Paese forte negli sport'.

Le attività sportive per i disabili a livello nazionale sono ben affermate e i relativi contenuti sono stati arricchiti. Dal libro bianco emerge inoltre che i servizi sportivi sono migliorati con l'intensificazione di ricerca scientifica e istruzione.

Secondo quest'ultimo, in Cina il tasso di partecipazione alle attività culturali e sportive di base per le persone con disabilità è aumentato passando dal 6,8% nel 2015 al 23,9% nel 2021.

Anche gli sport invernali per le persone con disabilità sono in aumento, si legge nel libro bianco, che precisa che dal 2016 ogni anno nel Paese è stata organizzata la stagione degli sport invernali per le persone con disabilità.

Dal documento emerge anche che nella nazione i servizi di riabilitazione e fitness dedicati a questa categoria continuano a migliorare.

Dal libro bianco si evince che, secondo i dati aggiornati al 2020, sono state costruite nel Paese un totale di 10.675 sedi sportive per disabili a livello nazionale, con la formazione di 125.000 istruttori e con 434.000 famiglie, in cui sono presenti persone gravemente disabili, per cui sono stati messi a disposizione servizi a domicilio di riabilitazione e fitness.

