Covid: Cina, sviluppato anticorpo inalabile

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAR - Mentre il mondo attende terapie efficaci contro il Covid-19, i ricercatori della Chinese Academy of Sciences affermano di aver sviluppato un anticorpo neutralizzante inalabile in grado di fornire un'ampia protezione contro il virus e contro le diverse varianti emergenti nei test sugli animali.

Un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Signal Transduction and Targeted Therapy ha dimostrato che l'anticorpo basato sul dominio legante recettore della proteina spike del Sars-CoV-2 potrebbe neutralizzare efficacemente il ceppo del virus e le varianti come Beta, Delta e Omicron.

I ricercatori dell'Institute of Microbiology dell'accademia hanno utilizzato un ceppo 'wild-type' e le varianti Beta come immunogeni, al fine di ottenere una forte neutralizzazione dell'anticorpo.

Negli esperimenti sugli animali, i ricercatori hanno inserito l'anticorpo tramite le vie nasali e non hanno rilevato alcun virus vivo né alcun danno nei polmoni dei topi, indice che l'inserimento per tali vie è un metodo efficace al fine di prevenire l'infezione virale, stando all'articolo.

Il team di ricerca ha inoltre sottolineato che hanno sviluppato un anticorpo IgY (Immunoglobulina Y) derivato dal tuorlo d'uovo, che ha i vantaggi del costo ridotto e della produzione su larga scala.

Tale anticorpo IgY promette di essere un supplemento efficace ai vaccini anti Covid-19 esistenti e, da quanto si legge, può anche aiutare a interrompere la via di trasmissione del virus negli animali domestici e in altri animali sensibili al Sars-CoV-2. (XINHUA)