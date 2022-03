Contributo internazionale Cina in sport per disabili

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAR - Una Cina aperta si assume le sue responsabilità internazionali in maniera attiva, apportando un contributo eccezionale agli sport per disabili nel quadro globale. È quanto emerge dal libro bianco intitolato 'China's Parasports: Progress and the Protection of Rights' (Gli sport per disabili in Cina: progressi e protezione diritti), pubblicato oggi dall'Ufficio per l'informazione del Consiglio di Stato.

Nel documento si legge che il maggiore impegno internazionale sta permettendo alla Cina di svolgere un ruolo sempre più importante nel contesto globale degli sport per disabili, aggiungendo che il Paese ha più voce in capitolo nelle questioni di rilievo e osservando una crescita nella sua influenza.

La Cina ce la sta mettendo tutta per i Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022, che si apriranno domani. Dal libro bianco emerge che al 20 febbraio si sono iscritti oltre 600 atleti provenienti da 48 Paesi e regioni e che "la Cina è totalmente pronta ad accogliere gli atleti di tutto il mondo ai Giochi".

Inoltre, il libro bianco ha dato informazioni sui 'Fourth Asian Para Games', che si terranno nel mese di ottobre a Hangzhou, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang, sottolineando che in tale occasione si sfideranno circa 3.800 paratleti provenienti da oltre 40 Paesi e regioni in 604 eventi per 22 sport.

A tal proposito, nel documento si legge che "questi giochi promuoveranno fermamente l'amicizia e la cooperazione in Asia".

