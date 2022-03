Cina: ripresa economica stabilizza l'occupazione

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAR - La continua ripresa economica della Cina e la robusta crescita di nuovi settori e modelli commerciali contribuiranno a stabilizzare l'occupazione creando più posti di lavoro.

È quando riferito oggi dal portavoce Guo Weimin nella quinta sessione del 13mo Comitato Nazionale della Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese.

Quest'ultimo, rispondendo alle domande in conferenza stampa ha affermato che la Cina considera l'occupazione una priorità assoluta e ha quindi lanciato politiche e misure inerenti.

Il portavoce ha aggiunto che i membri del Comitato Nazionale della Conferenza hanno consigliato di prestare particolare attenzione alle categorie chiave, come i laureati, i lavoratori migranti e le persone in difficoltà, chiedendo assistenza mirata.

In particolare, Guo ha osservato che le autorità dovrebbero fornire maggiori opportunità di carriera e orientamento per i laureati, promuovere la formazione professionale per i lavoratori migranti e i residenti delle zone rurali che sono usciti dalla povertà e rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori.

Guo ha aggiunto che quest'anno il Comitato continuerà a dare priorità alle questioni occupazionali nelle sue consultazioni per offrire maggiori soluzioni e creare consenso. (XINHUA)