Cina: rinvenuto antico mercato di strada di Dengzhou

(XINHUA) - ZHENGZHOU, 03 MAR - È stato rinvenuto un antico mercato di strada che un tempo era brulicante di bancarelle e venditori ambulanti come quello raffigurato nel dipinto 'Lungo il fiume durante il Festival di Qingming', capolavoro di Zhang Zeduan risalente alla dinastia Song (960-1279).

La scoperta è avvenuta nella città di Dengzhou, nella provincia centrale cinese dell'Henan.

Durante gli scavi, gli studiosi hanno scoperto speciali strutture edilizie presso alcune rovine degli edifici nel sito del mercato di Dengzhou. Queste erano state progettate per sostenere le fondamenta dell'abitazione eretta sopra i tubi di scarico in prossimità dei quali gli esperti hanno inoltre dissotterrato molte monete di rame e oggetti di ferro. Tutti i reperti suggeriscono che i proprietari delle case gestivano delle botteghe lungo la strada.

Nella Cina antica, i tubi di scarico appartenevano a strutture pubbliche urbane e molte dinastie separavano rigorosamente le aree residenziali dai mercati specializzati, non permettendo ai cittadini di aprire le botteghe nelle zone abitative.

Bao Weike, ricercatore dell'istituto provinciale di archeologia e di reperti culturali, nonché responsabile del progetto di scavo, ha spiegato che, tuttavia, le botteghe trovate lungo il sito, facevano pieno uso delle strutture pubbliche e prendevano parte della strada come propri punti di estensione, tipica espressione dello sviluppo economico delle materie prime nella dinastia Song. (SEGUE)