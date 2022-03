Cina: rinvenuto antico mercato di strada di Dengzhou (2)

(XINHUA) - ZHENGZHOU, 03 MAR - Sun Yingmin, presidente della società di reperti culturali e di archeologia dell'Henan ha osservato che le nuove scoperte condotte a Dengzhou possono servire come prova fisica della transizione economica di quel periodo, che passava dall'enfatizzazione dell'agricoltura con soppressione del commercio alla promozione e allo sviluppo economico delle merci.

In precedenza, poiché l'antica capitale della dinastia Song del Nord (960-1127) era rimasta sepolta dai sedimenti del Fiume Giallo, era difficile scavare tra le rovine e dissotterrare i reperti. Le nuove scoperte hanno quindi contribuito a colmare le lacune storiche rilevanti.

Durante la dinastia Song, Dengzhou era una città di confine in cui era stato istituito un mercato. Sun Xinmin, a capo di una società che si occupa di antiche ceramiche cinesi ha spiegato che "la grande quantità di fine porcellana rinvenuta nel sito indica che probabilmente si trattava anche di un mercato dove veniva venduta la porcellana prodotta nella famosa fornace Deng durante la dinastia Song".

Al momento, sono stati scavati più di 1.200 metri quadrati del sito di Dengzhou e si prevedono ulteriori scavi per scoprire i misteri ancora celati. (XINHUA)