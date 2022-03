Cina: pubblicato libro bianco su sport per disabili

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAR - La Cina ha pubblicato oggi un libro bianco sui progressi del Paese nell'ambito dello sviluppo degli sport per persone con disabilità.

Intitolato 'China's Parasports: Progress and the Protection of Rights' (Gli sport per disabili in Cina: progressi e protezione dei diritti), questo è stato rilasciato dall'Ufficio per l'informazione del Consiglio di Stato un giorno prima dell'apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022.

Secondo quanto si legge nel documento, sin dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949, insieme ai progressi volti alla causa dei disabili, il Paese ha costantemente sviluppato gli sport dedicati a queste persone, tracciando un percorso che mostra distinte caratteristiche cinesi e rispetta le tendenze dei tempi.

Inoltre, il libro bianco evidenzia i progressi storici compiuti nell'ambito degli sport per disabili a partire dal 18mo Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese del 2012, osservando che la Cina considera le attività di fitness e di riabilitazione per le persone con disabilità come uno dei componenti principali nell'attuazione delle sue strategie nazionali di 'Fitness-for-All', 'Healthy China initiative' e 'Building China into a Country Strong on Sports' (rispettivamente 'Fitness per tutti', 'Iniziativa Cina in salute' e 'Rendere la Cina un Paese forte negli sport').

Nel frattempo, le performance del Paese orientale nelle discipline paralimpiche stanno migliorando costantemente e le persone con disabilità stanno diventando sempre più attive negli eventi sportivi sia in patria che all'estero.

Il libro bianco osserva inoltre che la Cina ha dato un contributo eccezionale nel quadro internazionale degli sport per disabili, aggiungendo che è pienamente impegnata negli affari sportivi internazionali per i disabili e continua a rafforzare gli scambi e la cooperazione con altri Paesi e con le organizzazioni mondiali per queste persone, stringendo amicizie tra i cittadini di tutti i Paesi, compresi quelli con disabilità.

Infine, nel documento si legge che gli sport dedicati a questa categoria sono un vivido riflesso dello sviluppo e del progresso dei diritti umani in Cina, aggiungendo che promuovono i valori comuni dell'umanità, gli scambi, la comprensione e l'amicizia tra i popoli di tutto il mondo, e contribuiscono alla saggezza del Paese nella costruzione di un ordine di governance globale giusto, imparziale, ragionevole e inclusivo sui diritti umani e al mantenimento della pace e dello sviluppo nel mondo.

