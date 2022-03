Cina: pubblicato libro bianco su sport per disabili (2)

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAR - Nel frattempo, le performance del Paese orientale nelle discipline paralimpiche stanno migliorando costantemente e le persone con disabilità stanno diventando sempre più attive negli eventi sportivi sia in patria che all'estero.

Il libro bianco osserva inoltre che la Cina ha dato un contributo eccezionale nel quadro internazionale degli sport per disabili, aggiungendo che è pienamente impegnata negli affari sportivi internazionali per i disabili e continua a rafforzare gli scambi e la cooperazione con altri Paesi e con le organizzazioni mondiali per queste persone, stringendo amicizie tra i cittadini di tutti i Paesi, compresi quelli con disabilità.

Infine, nel documento si legge che gli sport dedicati a questa categoria sono un vivido riflesso dello sviluppo e del progresso dei diritti umani in Cina, aggiungendo che promuovono i valori comuni dell'umanità, gli scambi, la comprensione e l'amicizia tra i popoli di tutto il mondo, e contribuiscono alla saggezza del Paese nella costruzione di un ordine di governance globale giusto, imparziale, ragionevole e inclusivo sui diritti umani e al mantenimento della pace e dello sviluppo nel mondo.

