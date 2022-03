Cina: migliorano prestazioni in sport per disabili

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAR - Le prestazioni della Cina negli eventi sportivi per persone con disabilità stanno migliorando costantemente: è quanto si legge in un libro bianco dal titolo 'China's Parasports: Progress and the Protection of Rights' (Gli sport per disabili in Cina: progressi e protezione dei diritti) pubblicato oggi dall'Ufficio per l'Informazione del Consiglio di Stato.

Secondo quest'ultimo, dal 2016 al 2020, il Paese ha inviato atleti disabili a partecipare a 160 eventi sportivi internazionali, portando a casa un totale di 1.114 medaglie d'oro.

Notando le grandi opportunità generate dal successo della candidatura ai Giochi Paralimpici Invernali 2022 in termini di sviluppo di queste discipline in Cina, nel documento si legge che il Paese attribuisce grande importanza alla preparazione per i Giochi, progettando e attuando una serie di piani d'azione.

Nei Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022, la Cina gareggerà con un totale di 96 atleti in tutti e sei gli sport e nei 73 eventi.

Nel libro bianco vengono inoltre illustrati i meccanismi messi in atto in Cina per la preparazione e il supporto dei paratleti: vi è infatti un sistema di allenamento a quattro livelli ad essi dedicato che è stato stabilito e migliorato.

Nello specifico dal libro bianco si evince che per l'identificazione e la selezione degli atleti vi è una responsabilità a livello di contea mentre per la formazione e lo sviluppo si passa al livello cittadino, dopodiché la formazione intensiva e per la partecipazione ai Giochi avvengono a livello provinciale per poi arrivare a quello nazionale per la preparazione dei talenti chiave. (XINHUA)