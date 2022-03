Cina: leasing finanziario per sviluppo aereo AG600

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAR - Lo sviluppo del grande aereo anfibio cinese AG600 ha ottenuto il sostegno del settore del leasing finanziario, stando a quanto annunciato oggi dall'Aviation Industry Corporation of China (Avic).

La China Aviation Industry General Aircraft Co., Ltd., una filiale di Avic, ha siglato un accordo di cooperazione strategica con Everbright Financial Leasing Co., Ltd. nella giornata di oggi, al fine di promuovere congiuntamente la ricerca e lo sviluppo del AG600 e il suo futuro funzionamento, ha spiegato Avic.

Secondo l'accordo, le due parti esploreranno i piani finanziari innovatori allo scopo di sostenere un'ulteriore ricerca sul AG600, oltre che per acquistare il primo lotto dei prodotti aerei.

Il documento specifica, inoltre, che entrambe le parti considereranno la costruzione di una comunità industriale-finanziaria innovativa per sostenere il sistema di emergenza-soccorso aereo del Paese.

La mossa rappresenta un importante passo avanti per l'AG600 nell'entrata sul mercato e nel ricoprire un ruolo nel sistema di emergenza-soccorso della nazione.

L'Avic ha infine sottolineato che le due parti terranno ulteriori discussioni in merito al piano di leasing per il primo lotto del velivolo AG600 e la firma del contratto di acquisto.

(XINHUA)