Cina: commercio estero 2022 si manterrà stabile

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAR - Si prevede che nel 2022 il commercio estero della Cina continuerà a mantenersi in un range ragionevole, nonostante le incertezze e la pressione, ha affermato oggi Guo Weimin, portavoce per la quinta sessione del 13esimo Comitato Nazionale della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese (Cppcc).

"Il settore del commercio estero in Cina ha una solida base industriale e una forte resilienza", ha risposto Guo alle domande nel corso di una conferenza stampa.

I dati ufficiali mostrano che il commercio totale di beni cinesi è salito di un livello nel 2021, superando per la prima volta i 6.000 miliardi di dollari, nonostante la pandemia Covid-19 continui a gravare sul commercio internazionale.

Di fronte alla complessa situazione in Cina e all'estero, i membri del Comitato Nazionale del Cppcc hanno fornito diversi suggerimenti, tra cui l'accelerazione dello sviluppo di nuove forme di business quali l'e-commerce transfrontaliero e i magazzini all'estero, la promozione dell'integrazione del commercio interno e di quello estero, oltre che il miglioramento della digitalizzazione del commercio, ha spiegato Guo.

Il portavoce ha poi aggiunto che il commercio estero della Cina ha notato un grande balzo in avanti nel corso degli anni, precisando che in termini di struttura del commercio estero, la nazione asiatica attualmente esporta non solo prodotti primari, ma anche un gran numero di articoli ad alta tecnologia e dall'elevato valore aggiunto, quali i veicoli di nuova energia.

Al contempo, le micro, piccole e medie imprese stanno avendo un ruolo sempre più importante nel sostegno del commercio estero della nazione, insieme alle imprese statali amministrate a livello centrale e alle aziende finanziate dall'estero, ha concluso Guo. (XINHUA)