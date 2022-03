Cina capace di prevenire rischi finanziari sistemici

(XINHUA) - PECHINO, 03 MAR - La Cina ha la fiducia, le condizioni e la capacità di garantire che non sorga alcun rischio finanziario sistemico grazie agli sforzi costanti finalizzati a prevenire e risolvere tali rischi, secondo quanto reso noto oggi dalla banca centrale.

I rischi accumulati per un lungo periodo nel sistema finanziario del Paese sono stati efficacemente gestiti, e quelli finanziari sono generalmente trattabili, si legge in una dichiarazione sul sito web della People's Bank of China.

Le istituzioni finanziarie del settore bancario hanno mantenuto stabilità, dal momento che le attività del settore rappresentano oltre il 90% dell'industria finanziaria.

Secondo i risultati della classifica della banca nel quarto trimestre del 2021, 4.082 delle 4.398 istituzioni finanziarie valutate rientravano nel limite di sicurezza, e i loro asset rappresentavano il 98,96% del totale del settore bancario.

In particolare, 24 istituti bancari di grandi dimensioni che vantano quasi il 70% delle attività del settore hanno riportato valutazioni favorevoli, giocando un ruolo significativo nella stabilizzazione del sistema finanziario della nazione.

Si prevede che il numero di banche ad alto rischio scenda a meno di 200 alla fine del periodo del 14esimo piano quinquennale (2021-2025), mentre la cifra è diminuita per sei trimestri consecutivi da un apice di 649 nel terzo trimestre del 2019 a 316, stando a quanto comunicato dalla banca centrale.

La Cina migliorerà ulteriormente il proprio quadro normativo delle politiche monetarie e macroprudenziali quale componente degli sforzi finalizzati ad intensificare gli adeguamenti anticiclici e a frenare il contagio del rischio. (XINHUA)