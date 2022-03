Cina: avviato studio su gibbone a rischio estinzione

(XINHUA) - KUNMING, 03 MAR - I ricercatori cinesi hanno avviato un'indagine sugli esemplari e sugli habitat del gibbone dal ciuffo o gibbone nero crestato occidentale, una specie a rischio critico di estinzione, nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan.

La ricerca sarà condotta nella Ailao Mountain Nature Reserve, sotto l'amministrazione della contea di Xinping, che, secondo i risultati di un'indagine precedente, ospita il più alto numero di questi primati.

Questo nuovo studio nella contea dovrebbe durare 40 giorni e gli zoologi del Kunming Institute of Zoology (Kiz), che fa capo all'Accademia cinese delle scienze, si stanno occupando della formazione dei ranger locali affinché prendano parte all'indagine.

Il gibbone dal ciuffo è stato inserito nella Lista rossa delle specie a rischio di estinzione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e in Cina è posto sotto protezione nazionale di prima classe.

Un'indagine del 2010 ha mostrato che l'area della riserva naturale della contea di Xinping era popolata da circa 500 di questi esemplari.

Jiang Xuelong, zoologo del Kiz ha spiegato che la nuova indagine è fondamentale per valutare il recente lavoro di protezione di questa specie e i suoi risultati, osservando: "si prevede che fornirà una guida per le prossime operazioni di tutela e per formulare misure più mirate". (XINHUA)