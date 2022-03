Spagna:forte presenza cinese a Mobile World Congress

(XINHUA) - BARCELONA, 02 MAR - Circa 50 aziende cinesi, tra cui Huawei, Zte e Xiaomi, sono presenti all'annuale Mobile World Congress (Mwc), che è stato avviato a Barcellona lunedì.

Secondo la società di ricerche di mercato Counterpoint Research, sette dei primi dieci marchi di smartphone più popolari in Europa hanno sede in Cina e i produttori cinesi presenti al Mwc sembrano determinati a far crescere sempre di più questo numero.

Nel 2020, la pandemia del Covid-19 ha causato l'annullamento del Mwc e l'evento dell'anno scorso è stato ridimensionato.

Quest'anno, tuttavia, il congresso è tornato a pieno regime e i partecipanti possono di nuovo entrare in contatto di persona.

Thomas Herron, capo delle comunicazioni di Xiaomi Technology in Europa occidentale, ha riferito a Xinhua che la sua azienda era "entusiasta di poter tornare a incontrare le persone al Mwc" e che Xiaomi avrebbe presentato diversi prodotti, come il suo recente smartphone Redmi Note 11.

"Qui da Xiaomi, abbiamo una vasta gamma di prodotti, dal cane cibernetico al nostro ecosistema interconnesso di prodotti Ait.

Inoltre, l'altro nostro marchio, Poco, oggi a Barcellona lancia due nuovi prodotti", ha aggiunto Herron.

Domenica, Huawei ha lanciato due personal computer (Pc) della sua serie MateBook, ovvero il modello E con un display Oled da 12,6 pollici e l'X Pro 2022 con un display da 14 pollici.

Intervenendo all'evento di lancio, Richard Yu, amministratore delegato di Huawei Consumer Business Group, ha espresso ottimismo per il futuro, sottolineando che la sua azienda ha superato il "rigido inverno" e ora "non vede l'ora di godersi il calore della primavera".

L'ex filiale Huawei Honor, che ora è un marchio indipendente, presenta la sua serie Magic 4 al Mwc.

Anche Lenovo, Oppo, China Telecom e Zte sono tutti presenti a Barcellona.

"Sappiamo bene che la trasformazione digitale è fortemente in crescita dopo due anni di pandemia", ha commentato David An Wei, chief technology officer (Cto) del gruppo Asia per Zte. (XINHUA)