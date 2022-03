People's Bank of China, macropolitiche prudenti 2022

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAR - La Cina migliorerà ulteriormente il proprio quadro normativo nell'ambito delle politiche monetarie e delle macropolitiche prudenziali, come parte degli sforzi per intensificare gli aggiustamenti anticiclici e frenare la diffusione dei rischi. Lo ha reso noto la People's Bank of China (Pboc) in una video conferenza sulle proprie attività nel 2022.

Secondo la banca centrale cinese il monitoraggio, la valutazione e i meccanismi di avviso precoce legati ai rischi sistemici dovrebbero essere rafforzati.

La Pboc ha chiesto una supervisione aggiuntiva sulle banche di importanza sistemica, in modo ordinato.

La banca centrale ha dichiarato anche che dovrebbe essere stabilito un quadro di valutazione e supervisione per le compagnie di assicurazione di importanza sistemica, aggiungendo che la gestione dell'accesso delle società di partecipazione finanziaria dovrebbe essere svolta in conformità con le leggi e i regolamenti.

La Pboc ha anche promesso un migliore coordinamento tra le politiche valutarie nazionali ed estere, così come il miglioramento delle facilitazioni per il commercio e gli investimenti. (XINHUA)