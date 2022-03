Pechino 2022: atleta Usa Kyle Zych elogia strutture

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAR - Dopo giorni di permanenza e allenamento a Pechino, l'atleta americano di para hockey su ghiaccio Kyle Zych esprime la propria gratitudine per le strutture prive di barriere architettoniche installate in vista dei Giochi invernali paralimpici di Pechino 2022.

"Siamo così fortunati di poter usufruire di un villaggio e di una sede così incredibili", ha riferito Zych a Xinhua oggi.

Zych ha aggiunto che gli ascensori sono grandi e comodi da usare in sedia a rotelle e ha notato che il suo letto è più basso così da poterci salire più facilmente.

Zych faceva parte della squadra statunitense che ha vinto l'oro ai campionati mondiali del 2019 e farà il suo debutto paralimpico invernale a Pechino.

"Il team ha dedicato tanto tempo e si è sacrificato molto per essere qui", ha precisato Zych, "vogliamo vincere una medaglia d'oro alle Paralimpiadi invernali del 2022".

L'atleta ha affermato di voler sfruttare a pieno il tempo prima della competizione e ha aggiunto che è molto soddisfatto delle condizioni delle sedi: "i ragazzi sono molto entusiasti di iniziare a gareggiare". (XINHUA)