Pechino 2022: al via staffetta torcia paralimpica

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAR - La staffetta della torcia per i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 è iniziata oggi nella capitale cinese, a due giorni dall'apertura ufficiale delle Paralimpiadi.

La vicepremier cinese Sun Chunlan, che è anche un membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha acceso la torcia da un braciere alla cerimonia di avvio della staffetta che si è tenuta al Tempio del Cielo, per poi consegnarla a Chen Jianxin, campione di curling su sedia a rotelle alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang.

Nove rappresentanti hanno portato le fiamme raccolte a Stoke Mandeville, un villaggio a nord-ovest di Londra che è considerato il luogo di nascita dei Giochi Paralimpici, e in altre otto località di Pechino e Zhangjiakou, poi le nove fiamme si sono riunite per formare la fiaccola ufficiale delle Paralimpiadi Invernali di Pechino.

Il presidente del comitato organizzatore di Pechino 2022, Cai Qi, ha dichiarato in un discorso che gli organizzatori manterranno la promessa di "due giochi olimpici ugualmente meravigliosi" e di ospitare una manifestazione "semplice, sicura e splendida".

"Nel 2008, la fiamma paralimpica è stata accesa nel Tempio del Cielo di Pechino. Ora questa nuova fiaccola segnala l'arrivo di Giochi storici. Pechino è la prima città in assoluto a ospitare le edizioni estive e invernali delle Paralimpiadi", ha affermato il presidente del Comitato paralimpico internazionale Andrew Parsons in un video messaggio.

Circa 400 persone hanno partecipato alla cerimonia, tra cui rappresentanti del partito centrale e di organi di governo, delle amministrazioni di Pechino e della provincia di Hebei, del comitato organizzatore di Pechino 2022, oltre a tedofori, atleti e volontari.

La staffetta della torcia sarà in corso fino a dopodomani e 565 tedofori si alterneranno a portare la fiaccola nelle zone di competizione di Pechino, Yanqing e Zhangjiakou.

I Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 sono in programma dal 4 al 13 marzo. (XINHUA)