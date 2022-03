Mobile World Congress: Gsma, Cina molto innovativa

(XINHUA) - BARCELLONA, 02 MAR - La Cina è un mercato di massa, e i suoi attori sono molto innovativi, ha detto Mats Granryd, direttore generale del Gsma, l'organizzazione che rappresenta gli interessi degli operatori di rete mobile in tutto il mondo, in una recente intervista esclusiva.

Quest'ultimo ha parlato con Xinhua durante il Mobile World Congress (Mwc) 2022 in corso a Barcellona fino al 3 marzo, evento che dovrebbe attirare tra 40.000 e 60.000 visitatori all'insegna del tema 'Connectivity Unleashed'.

Granryd ha sottolineato il ruolo che la Cina ha svolto nel lancio dei servizi 5G, che "rappresenterà per noi la capacità abilitante di raggiungere più aziende e imprese", ricordando i discorsi chiave pronunciati al congresso da dirigenti di alto livello di China Mobile, China Telecom e China Unicom, che si sono tutti concentrati sui piani delle rispettive aziende per sfruttare il 5G.

Secondo il direttore generale di Gsma, la pandemia di Covid-19 ha "mostrato l'importanza della connettività", che ha contribuito a "far andare avanti il mondo" nel corso di due anni difficili. L'emergenza sanitaria ha dimostrato quanto sia importante per le persone poter rimanere in contatto tra loro nonostante i vari lockdown imposti dai governi nazionali.

Granryd ha detto: "siamo molto orgogliosi del fatto che siamo riusciti a far andare avanti il mondo in un certo modo, con team meeting durante lo smart working e tutti online". (SEGUE)