Mobile World Congress: Gsma, Cina molto innovativa (2)

(XINHUA) - BARCELLONA, 02 MAR - Alla domanda sugli effetti che la pandemia potrebbe avere sul settore globale delle telecomunicazioni, quest'ultimo ha affermato che anche se "forse è un po' troppo presto" per dirlo, un mondo post-pandemia vedrebbe "accordi di lavoro più flessibili" e sarebbe "più accettabile lavorare da casa", con strumenti che "saranno migliori" per lo smart working.

Tuttavia, Granryd ha notato che nonostante i progressi, "3,4 miliardi di persone non utilizzano ancora Internet mobile, e noi come industria e come società dobbiamo affrontare questo problema".

Il numero uno di Gsma si è detto ottimista sulle prospettive di crescita dell'industria mobile: il mondo sarà più connesso, il mondo sarà più sicuro, il mondo si prenderà più cura del pianeta. Crediamo che utilizzando le tecnologie mobili possiamo ridurre le emissioni di Co2 e di carbonio di 11 gigatonnellate entro il 2030".

"L'effetto abilitante di quello che noi come operatori mobili possiamo dare in contributo alla società è enorme. Saremo più connessi; saremo più smart. Useremo di più l'intelligenza artificiale (Ai) che ci aiuterà a prendere decisioni migliori e saremo più efficienti nel modo in cui facciamo le cose", ha concluso Granryd. (XINHUA)