Covid: scienziati Cina studiano cocktail anticorpale

(XINHUA) - PECHINO, 02 MAR - Gli scienziati cinesi hanno elaborato un 'cocktail di anticorpi' in grado di infliggere un duro colpo al coronavirus che causa il Covid-19.

I ricercatori della Capital Medical University e dell'Accademia delle Scienze Cinese infatti hanno sviluppato l'anticorpo monoclonale umano bispecifico contro la Sars-CoV-2, combinando una coppia non competitiva di anticorpi neutralizzanti umani, cioè B38 e H4, per colpire due antigeni, impedendo al virus di legarsi al suo recettore.

L'anticorpo a doppia azione o bsAb15 ha mostrato una maggiore efficienza neutralizzante rispetto ai suoi anticorpi d'origine e un'attività neutralizzante più potente contro la variante Delta, secondo lo studio pubblicato questa settimana su Nature Immunology.

Gli studiosi hanno selezionato le mutazioni di fuga dei due anticorpi d'origine e hanno dimostrato che bsAb15 è in grado di neutralizzare efficacemente tutte le mutazioni di fuga dei singoli anticorpi.

Inoltre il nuovo anticorpo ha dimostrato di ridurre il titolo virale nei primati senza gene umano e nei topi transgenici con gene umano ACE2 infetti, rendendolo una strategia potenziale fattibile ed efficace per trattare e prevenire gravi casi di Covid-19, secondo lo studio. (XINHUA)